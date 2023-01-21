В «Спартаке» не торопятся с возрождением второй команды

Московский «Спартак» пока не планирует возрождать свой дубль, пишет «Спорт-Экспресс». Команду, напомним, закрыли в конце прошлого сезона, объяснив это финансовыми трудностями.

По информации журналиста Максима Алланазарова, «Спартак-2» возродят только через полтора года – к началу сезона-24/25 и на это есть несколько причин.

«Решение обусловлено тем, что руководство красно-белых не хочет создавать команду спонтанно. Создание второй команды требует решения сложных задач с комплектованием», - пишет Алланазаров.

В прошлом сезоне в ФНЛ «Спартак-2» занял девятое место в турнирной таблице.