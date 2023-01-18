Нигматуллин прокомментировал уход Мевли из «Спартака»

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Руслан Нигматуллин прокомментировал уход защитника Михи Мевли из стана «красно-белых». Напомним, словенец оказался в Москве в летнее трансферное окно в качестве свободного агента, но почти не играл за «Спартак» - во всех турнирах он набрал лишь семь выходов на поле.

«Его переход в «Спартак» изначально выглядел странным. Это игрок всем знакомый, но точно неспособный заменить уехавшего Жиго. Он явно не прижился в команде», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат». Он добавил, что причина расторжения контракта далеко не политическая, а именно спортивная.

В России на протяжении карьеры Мевля выступал за «Сочи», «Ростов» и «Зенит», сейчас игроку 32 года.