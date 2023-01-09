Кавазашвили желает, чтобы Глушаков вернулся в «Спартак»

Ветеран «красно-белых» Анзор Кавазашвили надеется, что покинувший «Химки» Денис Глушаков вернётся в его любимый клуб - московский «Спартак».

«Получилась бы красивая история! Он великолепный футболист, который привёл мой любимый клуб к чемпионству», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Правда, экс-голкипер не уверен, что такое возвращение пойдёт на пользу команде, ведь неясно, в каких отношениях Глушаков остался с бывшим своим клубом.

Напомним, в чемпионском сезоне-16/17 Глушаков был одним из лидеров «Спартака» и своими ценными голами и ассистами помог «народной команде» завоевать долгожданное чемпионство. Сегодня появилась информация, что хавбек покинул «Химки».