По ходу матча 18-го тура Премьер-лиги против «Урала» «Спартак» во второй раз оказался в роли догоняющего, пропустив после ударов Рая Влута с пенальти и Эрика Бикфалви с игры. На 75-й минуте столичная команда повторно сравняла счет, разыграв красивую комбинацию в одно-два касания от правого угла штрафной к центру. После передачи Квинси Промеса пяткой в район 11-метровой отметки Руслан Литвинов зряче пробил в левую часть ворот и сравнял счет (2:2).

Как это было, можно посмотреть в ролике. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.