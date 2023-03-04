Баженов: «С Ганчаренко «Урал» играет в атакующий футбол»

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов оценил, как изменился «Урал» с приходом в клуб тренера Виктора Ганчаренко.

«Вообще совсем по-другому стали играть, чем раньше. У команды появились атакующий футбол, дисциплина. Но самое главное, что в «Урале» игроки понимают, что от них хотят, Ганчаренко всё очень чётко и понятно объясняет. Раньше на них часто влияли травмы, но теперь я такого не вижу», - цитирует Баженова портал Rusfootball.

Если «Урал» завтра не проиграет «Спартаку» в Москве, то доведёт серию без поражений в официальных матчах аж до 14 матчей кряду.