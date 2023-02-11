Мендеш: «Тавареш может помочь «Спартаку» достичь поставленных целей»

Бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш поделился мнением о новобранце «Спартака» Томаше Тавареше, который перешёл в московский клуб нынешней зимой из «Бенфики».

Эксперт считает, что 21-летний защитник принесёт «красно-белым» большую пользу, так как является футболистом очень хорошего уровня.

«Томаш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь команде достичь поставленных целей», — цитирует Мендеша «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Тавареш выступал за «Базель» под руководством нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. В общей сложности за швейцарскую команду защитник провёл 28 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.