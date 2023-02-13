Хаджи: «При Абаскале у болельщиков «Спартака» появилась надежда»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи не мог не прокомментировать подписание «красно-белыми» нового трудового соглашения с тренером Гильермо Абаскалем, теперь оно действует до середины 2025 года.

«С Абаскалем у болельщиков «Спартака» и руководства клуба появилась надежда, да и результаты у команды хорошие, благоприятный микроклимат внутри коллектива – почему бы не продлить контракт? Абсолютно правильно сделали, что продлили. А то уедет куда-то к себе в Испанию вдруг... Там хороших команд много», - делится Хаджи с порталом Rusfootball.

Абаскаль, которому всего 33 года, пришёл в «Спартак» летом 2022 года. На данный момент «красно-белые» уверенно выступают в чемпионате России, занимая второе место, а также достойно идут по турнирной сетке в Кубке России.