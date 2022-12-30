Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил россиян с наступающим Новым годом.

«Желаю вам здоровья, счастья и любви в жизни… А также удовлетворения от результатов любимой команды», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» выиграли чемпионат России, а также стали обладателями Суперкубка страны.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.