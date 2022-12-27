Филимонов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионский титул

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов оценил шансы «красно-белых» выиграть чемпионский титул РПЛ.

«Реально ли «Спартаку» в нынешнем сезоне обогнать «Зенит»? Вряд ли. «Зенит» может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счёт своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций», — приводит слова экс-вратаря российской национальной команды «Матч ТВ».

По его мнению, роль наставника коллектива Гильермо Абаскаля в успехе «Спартака» первоочерёдная. При испанском специалисте улучшился и рисунок игры, и настрой футболистов.

Напомним, что после первой части сезона «Спартак» находится на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков.