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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионский титул

27 Декабря 2022 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов оценил шансы «красно-белых» выиграть чемпионский титул РПЛ.

«Реально ли «Спартаку» в нынешнем сезоне обогнать «Зенит»? Вряд ли. «Зенит» может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счёт своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций», — приводит слова экс-вратаря российской национальной команды «Матч ТВ».

По его мнению, роль наставника коллектива Гильермо Абаскаля в успехе «Спартака» первоочерёдная. При испанском специалисте улучшился и рисунок игры, и настрой футболистов.

Напомним, что после первой части сезона «Спартак» находится на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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