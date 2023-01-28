Каррера считает, что тренировать россиян сложно

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уровне Российский премьер-лиги.

По мнению итальянского специалиста, РПЛ — лига высокого уровня, в которой выступают клубы с великой историей и высококлассными игроками. Также Каррера подчеркнул, что тренировать российских футболистов непросто.

«Как бы я ответил человеку, который задал бы мне вопрос, что такое российский футбол? Я бы сказал, что РПЛ — лига высокого уровня. Ещё бы отметил, что тренировать россиян — сложный процесс, а знакомиться с культурой их страны — приятно и увлекательно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского наставника «красно-белые» стали чемпионами России впервые за 16 лет. В настоящий момент 58-летний специалист находится без работы.