Нигматуллин – о Промесе: «Выдачи паспортов ради спасения от правосудия быть не должно»

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который пытается получить гражданство РФ. Дело в том, что недавно футболисту отказали в ходатайстве о получении российского паспорта, а причина в том, что на родине в Нидерландах идёт рассмотрение уголовных дел, в которых нападающий фигурирует.

«Всё должно быть в рамках закона и если у Промеса уголовное преследование в другой стране, это может быть причиной, чтобы отказать ему в выдаче паспорта. Ситуация у Квинси сложная, он в Нидерландах набедокурил, поэтому и заинтересован в паспорте РФ. Но выдачи паспортов искусственным образом и ради спасения от правосудия быть не должно», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Сегодня в Нидерландах проходит заседание по делу Промеса, к футболисту обратилась его сестра.