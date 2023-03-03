​Адвокат Промеса объяснил отсутствие игрока на заседании суда

В пятницу в Нидерландах проходит судебное заседание по делу Квинси Промеса. Как уже сообщалось, прокурор запросил для 31-летнего футболиста «Спартака» два года тюрьмы за нападение на родственника с ножом.

В ходе заседания адвокат Промеса сообщил, что футболист не приехал на заседание не из-за уклонения от следствия. Представитель игрока сказал, что Квинси просто не может покинуть «Спартак» по ходу сезона.

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу 18-го тура чемпионата России против «Урала». Игра пройдёт в ближайшую субботу, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.