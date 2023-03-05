Мостовой: «Я всё равно могу понять Мешкова»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал» - игра закончилась со счетом 2:2. Бывший футболист московского клуба Александр Мостовой снова вернулся к теме судейства, о которой он высказывался еще в субботу, отметив ошибки арбитра Виталия Мешкова.

По его словам, он понимает, почему Мешков свистнул и в итоге не засчитал гол, хотя мяч влетел в ворота. Мешкову инкриминируют то, что он свистнул, не посмотрев, чем завершится эпизод.

- Я все равно могу его понять. Там же такое падение вратаря было! А если бы он шею себе сломал или ключицу? То есть, я понимаю, почему Мешков свистнул. Судье было тяжело удержаться. Хотя, по факту, да — это ошибка. Но не криминальная, - цитирует слова Мостового playmaker24.ru.