​Салихова предложила необычное нововведение для судей РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в российском футболе после матча «красно-белых» против «Урала» в Премьер-лиге (2:2). Напомним, что из-за судьи команда Гильермо Абаскаля лишилась чистого третьего гола в концовке встречи.

«Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент. И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 11 марта – против «Факела» на домашнем стадионе.