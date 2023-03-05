Орлов раскритиковал игру Тавареша против «Урала»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре новичка столичного «Спартака» Томаша Тавареша во встрече против «Урала».

«Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он всё время лезет вперёд, хочет помогать в атаке, а назад не успевает. Грубая ошибка», — заявил журналист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Орлов напомнил, что главной задачей игроков позиции Тавареша является закрытие своего фланга. Также Геннадий Сергеевич раскритиковал выступление Алексиса Дуарте, который был виновен в назначенном в ворота «Спартака» пенальти.

В первом поединке Российской премьер-лиги после возобновления сезона подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью со счётом 2:2, позволив «Зениту» оторваться на восемь очков в турнирной таблице.