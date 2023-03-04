Агент Максимовича надеется, что защитник сможет вернуться в «Спартак»

Агент Боян Остойич, представляющий интересы сербского защитника Николы Максимовича, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«Некоторые российские клубы сейчас интересуются Максимовичем, но никаких конкретных предложений нет. «Спартак»? Посмотрим. Надеюсь, его возвращение в этот клуб возможно», — приводит слова Остойича Sport24.

Напомним, 31-летний защитник выступал за «Спартак» в 2018 году с января по июнь на правах аренды. Последним клубом Максимовича был итальянский «Дженоа», который он покинул минувшим летом. На данный момент футболист продолжает находиться в статусе свободного агента.