Футбольный эксперт Руслан Пименов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте и перспективах «Локомотива», первых матчах Артёма Дзюбы и шансах «Спартака» побороться с «Зенитом».

- Почему у «Локомотива» нет результата после рестарта сезона?

- Есть вопросы по личностям. Например, Конти. Пока он выглядит очень слабенько. В матчах со «Спартаком» он пенальти привез и в обороне все единоборства проиграл. Центральный защитник не имеет на это права. Получается, что «красно-белые» вскрыли проблемы «Локомотива». Впереди еще более-менее неплохо, а сзади просто бардак. Карпукас тоже сыграл неубедительно. Два матча он недорабатывал. Ему не хватило скорости и такой агрессии, как у Баринова.

- Это ведь тренерская работа?

- Нет. Галактионов в порядке. Просто в «Спартаке» все играли очень хорошо и никто не выпадал. У Абаскаля сейчас другая проблема: два матча «Спартак» прошелся по «Локомотиву». Играли все российские ребята, за исключением Промеса, и теперь тренер будет ломать голову над тем, как вводить в состав легионеров. Все наши ребята воспользовались своим шансом на сто процентов. А есть Бальде, Мозес, Мартинс.

- Но это приятная головная боль для тренера?

- Я так не думаю. Дисбаланс россиян и легионеров может вырасти в большую проблему. Мне интересно посмотреть, как он с этим справится.

- Как вам Дзюба по первым матчам?

- Это качественный футболист, мастеровитый. Он умеет забивать. Но без предсезонки никто не может играть все 90 минут. Показательный момент: в первом матче он с левой ноги не забил в пустые ворота. Как раз не хватило свежести. Если бы Дзюба прошел предсезонку и был бы готов на сто процентов, то этот мяч он забил бы с закрытыми глазами. Но Галактионов решил поставить Артёма в состав с первых минут. А надо было, как Промеса, выпустить на 15 минут. Было бы лучше, если бы Дзюба набирал кондиции через игры. А не так, что его кинули на поле, и пусть играет. Как бы он не упал в физическую яму. Я сам был в такой ситуации: через три-четыре тура сил уже не остается.

- Сколько надо времени Дзюбе, чтобы привести свою форму в порядок?

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- Нужна предсезонка. А если ее нет, то минимум две недели надо «набегивать», а потом выходить из-под нагрузки.

- У вас есть уверенность, что «Локомотив» не вылетит в ФНЛ?

- Однозначно не вылетит, но в зоне переходных матчей останется точно.

- Но это опасная ситуации.

- Почему? «Локомотив» сильнее всех, кто играет в ФНЛ. У меня нет беспокойства за то, что команда вылетит. Но из зоны переходных матчей «железнодорожники» не выберутся. Сейчас будет два выезда к «Ростову» и «Ахмату» и дома встреча с «Краснодаром». «Ростов» играет пока неубедительно, но там жесткие ребята, и Карпин очень сильный тренер, который в последнее время успешно играет с «Локомотивом». Плюс поле там проблематичное, а Пиняев и Глушенков в стане «железнодорожников» - техничные ребята. Миранчук тоже. Им будет тяжело играть на плохом поле, которое нивелирует их лучшие качества. На первый план выходит физика и борьба. В этих компонентах «Спартак» полностью переиграл «Локомотив».

- Почему опасаетесь «Краснодар»? С ЦСКА он сыграл не так хорошо.

- Да, но он всегда набирает обороты по ходу, стартуя не очень успешно после летней и зимней паузы. «Быки» тоже ждут хороших полей, потому что там техничные ребята.

- У «Спартака» есть шанс побороться с «Зенитом», или питерцы уже недосягаемы?

- Шансы есть. Мало ли, уедет Вендел или еще кто-нибудь. А «Спартак» на ходу. Играет в красивый футбол. Абаскаля критиковали, когда он приехал, в том числе и я, но сейчас я поменял о нем мнение, как и о Николиче в свое время. После Юрия Сёмина я не мог его принять, но через полгода, когда он прошел огонь, воду и медные трубы, я признал его мастерство и хорошую работу с молодежью.

- От Галактионова какие ожидания?

- Уже вижу, что команда хорошо готова, проделана неплохая работа в атаке. Нужно только поправить какие-то моменты в обороне. Но это уже зависит от игроков. Нужен опытный центральный защитник, как Чорлука, Дюрица, Чугайнов, Сенников, который может взрастить молодого партнера. Я считаю, что это не позиция Магкеева, который на ней играет. Ему нужно играть в центре. Он допускает много ошибок. И Тикнизян для меня тоже атакующий футболист, потому что в обороне у него в каждом матче возникают проблемы, но в атаке он очень хорош. У него и голевые передачи, и скорость, и техника. Он и забивает, и отдает. Но там Пиняев играет. Это уже головная боль тренера.

- Галактионов надолго в команде?

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- Если даст результат, конечно, останется. Я считаю его перспективным тренером. Я бы ему доверял.

- Хотелось еще спросить про сборную России. Впереди товарищеские встречи с Ираном и Ираком. Вам они интересны?

- Иран очень даже интересен. Он на чемпионате мира показал хороший результат. У Ирана футболисты играют в Европе. Мы как раз не фавориты в этой встрече.

Елена Григорьевская