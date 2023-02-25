Тихонов: «В «Реале» никто из россиян не заиграет, а в «Утрехте» — возможно, да»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах российских игроков в европейских клубах.

Эксперт допустил, что россияне способны проявить себя в Европе, но только не на самом высоком уровне.

«Способен ли кто-то заиграть в мадридском «Реале»? Никто, наверное. А в нидерландском «Утрехте» — возможно, да. Мы разводим демагогию. Не хочу обсуждать это», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас в Италии за «Торино» выступает Алексей Миранчук, а во Франции цвета «Монако» защищает Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний Миранчук провёл за команду из Турина 19 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Головина шесть мячей и семь голевых передач в 34 играх за монегасков.