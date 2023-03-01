Быстров: «Если Абаскаль поставит Тавареша и уберёт Хлусевича, то начнутся недовольства»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игровом времени новичка «красно-белых» Томаша Тавареша.

Быстров считает, что в стартовом составе должны играть только те футболисты, которые этого заслуживают.

«Если Абаскаль просто поставит Тавареша в состав и уберёт, например, Хлусевича, который заслужил место в стартовом составе, то начнутся недовольства», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тавареш перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Бенфики» за 2 миллиона евро. В составе «красно-белых» 21-летний португалец успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.