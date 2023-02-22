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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Если «Зенит» оступится пару раз – не доедет до чемпионства»

22 Февраля 2023 • 01:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил текущую форму своей бывшей команды и порассуждал над исходом чемпионской гонки в РПЛ, которая стартует весной – с возобновлением матчей национального первенства России.

«Сейчас я смотрел игры «Спартака» в Эмиратах в живую, и команда мне понравилась. И напором, и индивидуальными действиями, и командным духом. Понравилась так, что кажется, что, если «Зенит» пару раз где-то отступится, то может и не доехать до чемпионства», - цитирует Червиченко Rusfootball.

Напомним, что в феврале «Спартак» победил в товарищеском Winline Зимнем кубке РПЛ, оказавшись лучше «Ростова», «Краснодара» и «Сочи». Также зимой «красно-белые» продлили контракт с Гильермо Абаскалем вплоть до середины 2025 года.

Отставание «Спартака» от «Зенита» в РПЛ существенное, однако преодолимое – шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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