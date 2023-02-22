Червиченко: «Если «Зенит» оступится пару раз – не доедет до чемпионства»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил текущую форму своей бывшей команды и порассуждал над исходом чемпионской гонки в РПЛ, которая стартует весной – с возобновлением матчей национального первенства России.

«Сейчас я смотрел игры «Спартака» в Эмиратах в живую, и команда мне понравилась. И напором, и индивидуальными действиями, и командным духом. Понравилась так, что кажется, что, если «Зенит» пару раз где-то отступится, то может и не доехать до чемпионства», - цитирует Червиченко Rusfootball.

Напомним, что в феврале «Спартак» победил в товарищеском Winline Зимнем кубке РПЛ, оказавшись лучше «Ростова», «Краснодара» и «Сочи». Также зимой «красно-белые» продлили контракт с Гильермо Абаскалем вплоть до середины 2025 года.

Отставание «Спартака» от «Зенита» в РПЛ существенное, однако преодолимое – шесть очков.