Кечинов верит, что «Спартак» может сделать «золотой дубль»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы «красно-белых» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Если при такой игре они не будут терять очки, то могут потягаться с «Зенитом», ведь до петербуржцев всего шесть очков. А я верю, что «сине-бело-голубые» будут проигрывать, поэтому у «Спартака» будет свой шанс», — приводит слова Кечинова Metaratings.

Эксперт добавил, что помимо чемпионата, у «красно-белых» есть отличные шансы на победу в Кубке России, ведь команда уже добралась по полуфинала.

В предстоящем матче «Спартак» примет на своем поле «Урал» в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча состоится 4 марта, начало — в 14:00 по мск.