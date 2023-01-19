Григорий Иванов - о Бикфалви: «Куда он пойдёт, ему 34 года уже»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о будущем одного из лучших форвардов своего клуба за время выступления в РПЛ – Эрика Бикфалви.

«Ну куда он пойдет - 34 года ему уже. Куда ему еще идти, кроме нас. Он наш футболист, очень хотим, чтобы он у нас и играл и дальше», - цитирует Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что действующий контракт румынского футболиста со «шмелями» действует вплоть до середины 2024 года. За «Урал» Бикфалви выступает уже более пяти лет – с 2017 года, за этот период он забил за свой клуб более 40 голов во всех турнирах. До перехода в «Урал» румын играл за «Томь».