Ловчев: «Маслов и Рассказов не соответствуют уровню «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе защитника «красно-белых» Николая Рассказова в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проходит сборы с самарским клубом.

Ветеран считает, что Рассказов, как и другой защитник «Спартака» Павел Маслов, не соответствуют уровню московского клуба.

«Я долгое время говорил, что такие защитники, как Маслов и Рассказов, не соответствуют уровню «Спартака». Но Маслов хоть чуть-чуть, но прибавляет, вижу это, а Рассказов — нет», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Рассказов провёл за «красно-белых» 11 матчей и забил один гол. На счету 22-летнего Маслова один мяч и две результативные передачи в 14 встречах.