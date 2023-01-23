Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Маслов и Рассказов не соответствуют уровню «Спартака»

23 Января 2023 • 15:53 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе защитника «красно-белых» Николая Рассказова в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проходит сборы с самарским клубом.

Ветеран считает, что Рассказов, как и другой защитник «Спартака» Павел Маслов, не соответствуют уровню московского клуба.

«Я долгое время говорил, что такие защитники, как Маслов и Рассказов, не соответствуют уровню «Спартака». Но Маслов хоть чуть-чуть, но прибавляет, вижу это, а Рассказов — нет», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Рассказов провёл за «красно-белых» 11 матчей и забил один гол. На счету 22-летнего Маслова один мяч и две результативные передачи в 14 встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Евгений Ловчев Николай Рассказов Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
23 Января 2023 в 16:20
Рассказов новый инопланетянин. Эот не он не соответсвует уровню Спартака, это они до его превосходной не доросли еще.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
17:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин в трёх словах описал себя как тренера
17:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Мне жаль, что Баринов не перешёл в «Бешикташ»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Авторитет Дзюбы подрывал позиции Семака в «Зените» эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Сычевой забил шикарный дебютный гол за «Крылья Советов» видео
16:21 · Россия. Премьер-лига
Сперцян интересен полуфиналисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
16:13 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб: «Сейчас самое время для того, чтобы пытаться реализовать свою мечту» 1
15:53 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Маслов и Рассказов не соответствуют уровню «Спартака» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Не думаю, что у Сперцяна будут проблемы в Европе»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался о Захаряне и Сперцяне
15:18 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Захарян намного талантливее Сперцяна»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Али Соу вернётся в «Ростов»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Баринова — о сорвавшемся переходе футболиста в «Бешикташ»: «Испытываю большое разочарование»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Бабаян — о Заболотном: «Сейчас он не похож на того Заболотного, которого видел я» 2
13:41 · Россия. Премьер-лига
Алип — об игровом времени в «Зените»: «Для меня это стимул расти дальше»
Все новости
Рекомендуем