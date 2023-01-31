Кечинов прокомментировал приход Тедеско в сборную Бельгии

Бывший спартаковец Валерий Кечинов прокомментировал свежее назначение дня – бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии.

«Ему будет тяжело в сборной, ведь одно дело – это тренировать московский «Спартак» или «РБ Лейпциг», где особо и нет топовых футболистов. А другое дело - сборную Бельгии, где статусных игроков очень много — с ними очень сложно работать. И если Тедеско найдёт общий язык с этими звёздеыми игроками, значит, у него всё получится. Если нет, это будет фиаско», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Он добавил, что желает бывшему рулевому «Спартака» успехов и верит в него.

Напомним, сборная Бельгии осталась без тренера во время чемпионата мира в Катаре – «красных дьяволов» покинул Роберто Мартинес, который теперь тренирует сборную Португалии.