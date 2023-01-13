Гаджиев покритиковал двух защитников «Спартака», которые могут покинуть клуб

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев покритиковал двух игроков московского «Спартака» - Николая Рассказова и Миху Мевлю. Напомним, что обоих игроков связывают с переходом в новую команду: Рассказова сватают в самарские «Крылья Советов», а Мевлю – на родину и в «Сочи», где тот уже не так давно выступал.

«Видимо, это из-за того, что игроки в прошлом допускали ошибки в «Спартаке» и достаточно серьезные. Видимо, доверие к ним снизилось. Тренеры увидели, что Мевля и Рассказов не смогут быть полезными команде», - цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Сегодня, кстати, «красно-белые» прилетели в ОАЭ, где клуб начнёт готовиться к возобновлению текущего сезона в РПЛ и Кубке России.