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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» назвали возможный год возрождения второй команды

28 Февраля 2023 • 20:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал возможный год возрождения второй команды «красно-белых», которая была закрыта в конце прошлого сезона и приличное время выступала в ФНЛ.

«Воссоздание второй команды – в проработке, но в каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», - цитирует Зеленова портал «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне в Первом дивизионе ФНЛ дубль «Спартака» занял седьмую строчку, а после прекратил своё существование.

Ранее российский журналист Максим Алланазаров заявлял, что дубль «красно-белых» возродят к началу сезона-24/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Спартак-2 Дмитрий Зеленов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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