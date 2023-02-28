В «Спартаке» назвали возможный год возрождения второй команды

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал возможный год возрождения второй команды «красно-белых», которая была закрыта в конце прошлого сезона и приличное время выступала в ФНЛ.

«Воссоздание второй команды – в проработке, но в каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», - цитирует Зеленова портал «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне в Первом дивизионе ФНЛ дубль «Спартака» занял седьмую строчку, а после прекратил своё существование.

Ранее российский журналист Максим Алланазаров заявлял, что дубль «красно-белых» возродят к началу сезона-24/25.