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Павлюченко: «Спартак» придёт к тому, чтобы показывать и результат, и спартаковский футбол» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале и прогрессе молодых футболистов.

- Как вам игра «Спартака» при Абаскале?

- Прежде всего, мне нравится, что с Абаскалем продлили контракт, Помню, когда он приходил, все подняли панику, мол, зачем взяли неизвестного специалиста. Кто он такой? Но сейчас, после того, как его переподписали, все обрадовались.

- Это показательный момент?

- Это значит, что к тренеру есть доверие, и тот футбол, который при нем показывает команда, всем нравится: и болельщикам, и руководству клуба. Мне нравится, что команда играет в атакующем стиле, создает много моментов и забивает.

- Вы согласны с тем, что «красно-белые» сейчас показывают традиционный спартаковский футбол?

- Главное, чтобы был результат. Часто бывало так, что когда «Спартак» играл красиво, то не было результата, а болельщики хотят видеть именно его, прежде всего. А такого, чтобы и игра была спартаковская, и результат хороший – пока нет. Но, я думаю, что команда к этому придет.

- Каковы шансы «Спартака» на выигрыш второго Кубка России подряд?

- Понятно, что никто не может сейчас сказать, кто завоюет трофей, но задачи у команды определенные – выиграть кубок. Тут многое решит настрой футболистов на то, чтобы биться за трофей.

- Сейчас в составе команды много молодых воспитанников. Как к этому относитесь?

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- Конечно, мне это нравится. В первом матче с «Локомотивом» в составе вышли только россияне. Доверять молодым – это правильно. Если не доверять своим ребятам, для чего их тогда выращивать? Поэтому тенденция хорошая.

- Кто из молодых спартаковцев вам больше нравится по игре?

- Пруцев, Мелёшин, Литвинов. Это достаточно одаренные футболисты, с большим потенциалом. Все будет зависеть от них, от их работы, от того, как они поведут себя дальше. Им надо работать и тренироваться.

- Какие шансы у Мелёшина уже в этом сезоне поконкурировать с маститыми Соболевым и Николссоном за место в основе?

- А почему нет?

- Конкуренты сильные.

- Когда я приходил в «Спартак», у меня тоже было много конкурентов. И я доказывал свое право играть. Ведь на тот момент я не был сильным форвардом. Можно сказать, что был никем. В «Спартаке» были Бесчастных, Данишевский, которые играли в основе. Мне тоже надо было пробиваться. Я тренировался и стал играть. Тут все зависит от футболиста.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Гильермо Абаскаль
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