Федун: «Мешков убил интригу в чемпионате»

В прошлом владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение насчёт того момента, в котором главный арбитр матча между «красно-белыми» и «Уралом» Виталий Мешков на 86-й минуте отменил гол Александра Соболева. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.

«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», — считает Федун, слова которого передаёт «Спорт-Экспресс».

В активе москвичей теперь 37 баллов. На данный момент клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.