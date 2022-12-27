Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить «Спартак»

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о принятии решения переехать в Москву.

«Я стараюсь не вмешивать политику в футбол. Я подумал, что пора развивать проект. Я запомнил «Спартак» как команду, обыгравшую «Севилью» со счётом 5:1 и добивавшуюся результатов в Европе. Я видел потенциал и величие клуба в России», — цитирует испанского специалиста издание Relevo.

Тренер «красно-белых» отметил влияние спортивного директора «Спартака» Луки Каттани, что стало важным фактором для переезда. По словам Абаскаля, он доволен принятым решением.

Напомним, что Гильермо Абаскаль стал главным тренером московской команды этим летом. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» находятся на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть баллов.