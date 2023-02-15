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Дарвин – об Абаскале в «Спартаке»: «Чувствуется рука тренера, чувствуется порядок»

15 Февраля 2023 • 21:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший тренер вратарей московского «Спартака» Юрий Дарвин поделился комментарием о продлении контракта молодого специалиста Гильермо Абаскаля с клубом.

«Очень видно по игре, что здесь чувствуется рука тренера, чувствуется порядок. «Спартак» теперь играет быстрее, мяч двигается у команды быстрее, они демонстрируют контроль мяча на хорошем уровне. А быстрота движения мяча зависит от технической оснащенности игроков. В общем, работа его сейчас внушает оптимизм», - цитирует Дарвина Rusfootball.

Напомним, теперь трудовой договор Абаскаля и «красно-белых» длится до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Юрий Дарвин
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Комментарии (1)
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wild cat
15 Февраля 2023 в 21:35
ну дак..тиория дарвина аказаваица верна..)) абаскаль праизашол ат тэдэска..ывалюцыаниравал так скать..))
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