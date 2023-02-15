Дарвин – об Абаскале в «Спартаке»: «Чувствуется рука тренера, чувствуется порядок»

Бывший тренер вратарей московского «Спартака» Юрий Дарвин поделился комментарием о продлении контракта молодого специалиста Гильермо Абаскаля с клубом.

«Очень видно по игре, что здесь чувствуется рука тренера, чувствуется порядок. «Спартак» теперь играет быстрее, мяч двигается у команды быстрее, они демонстрируют контроль мяча на хорошем уровне. А быстрота движения мяча зависит от технической оснащенности игроков. В общем, работа его сейчас внушает оптимизм», - цитирует Дарвина Rusfootball.

Напомним, теперь трудовой договор Абаскаля и «красно-белых» длится до середины 2025 года.