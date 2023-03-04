Баженов: «Спартаку» с «Уралом» придётся непросто»

Известный экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов оценил шансы «красно-белых» обыграть в субботу «Урал».

«Насколько знаю, «Урал» - это всегда неудобный соперник для «Спартака». Бывало, случались и поражения. Поэтому «красно-белым» придётся непросто, смотрел некоторые матчи «Урала» на сборах и видел качественную игру. Это крепкий орешек», - рассказал Баженов Rusfootball.

Игра подопечных Гильермо Абаскаля и Виктора Ганчаренко откроет субботний игровой день в РПЛ, которая в эти выходные возвращается на стадионы и телеэкраны России.

Уже сыгран первый матч весны в РПЛ в 2023 году – «Факел» и «Химки» поделили очки – 1:1.