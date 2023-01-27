Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России

27 Января 2023 • 13:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Тренер «Ленинградца» Александр Шмарко поделился мнением о том, кто является лучшим российским защитником на сегодняшний день.

Шмарко выделил игрока «Спартака» Георгия Джикию, который, по мнению специалиста, обладает бойцовскими качествами.

«Кого бы выделил? Джикию. За бойцовские качества, мужской характер, неуступчивость в каждом моменте, ответственность. Не зря он капитан «Спартака», — приводит слова Шмарко «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 21 матч, отметившись двумя результативными передачами. За «красно-белых» футболист выступает с января 2017 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Шмарко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе — о «Краснодаре»: «Я перерос этот этап — и уехал»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, как относится к переходу РФС в Азию
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тавареш заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство и за победу в Кубке России
13:46 · Россия. Премьер-лига
Шмарко считает Баринова сильнейшим игроком РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - об уходе аргентинцев: «Лучше мы их отправим на Луну»
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» может лишиться трёх легионеров
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла заявил, что игрок всем доволен в «Сан-Паулу»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России
13:31 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Мне комфортнее играть в атаке»
13:25 · Россия. Первая лига
Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»
13:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не получал предложений от «Бешикташа» по Барриосу
13:17 · Россия. Премьер-лига
«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о Глушакове: «Все обиды давно забыты, я уважаю Дениса»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Дзюбу хотели пригласить в Андорру 1
12:41 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Я защищаю цвета «Зенита», лучшего клуба России»
Все новости
Рекомендуем