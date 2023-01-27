Шмарко назвал Джикию лучшим защитником России

Тренер «Ленинградца» Александр Шмарко поделился мнением о том, кто является лучшим российским защитником на сегодняшний день.

Шмарко выделил игрока «Спартака» Георгия Джикию, который, по мнению специалиста, обладает бойцовскими качествами.

«Кого бы выделил? Джикию. За бойцовские качества, мужской характер, неуступчивость в каждом моменте, ответственность. Не зря он капитан «Спартака», — приводит слова Шмарко «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 21 матч, отметившись двумя результативными передачами. За «красно-белых» футболист выступает с января 2017 года.