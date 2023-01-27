Якубко: «Пока Абаскаль сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о работе на посту главного тренера «Спартака» 33-летнего специалиста Гильермо Абаскаля.

Напомним, что Абаскаль возглавил «красно-белых» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

По мнению Якубко, прежде чем думать о возможном уходе из клуба, испанцу следует сначала добиться с московской командой каких-то результатов.

«Если Абаскаля всё устраивает в «Спартаке», ему не надо дёргаться. Стоит остаться, поработать. Всё-таки пока он каких-то сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Свой следующий матч в рамках Российской премьер-лиги «красно-белые» проведут 4 марта против «Урала».