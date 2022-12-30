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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года

30 Декабря 2022 • 14:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал главное футбольное событие уходящего 2022 года.

По мнению Губерниева, событием года стал финальный матч Кубка страны между «Спартаком» и «Динамо», победу в котором одержали «красно-белые» со счётом 2:1.

«Если брать футбол, то это — финал Кубка России, где сыграли «Спартак» и «Динамо», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, что этот успех стал первым для Спартака» в Кубке с 2003 года. К долгожданному триумфу «красно-белых» привёл итальянский тренер Паоло Ваноли, которого летом на посту наставника команды сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Губерниев
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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