Губерниев назвал главное футбольное событие 2022 года

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал главное футбольное событие уходящего 2022 года.

По мнению Губерниева, событием года стал финальный матч Кубка страны между «Спартаком» и «Динамо», победу в котором одержали «красно-белые» со счётом 2:1.

«Если брать футбол, то это — финал Кубка России, где сыграли «Спартак» и «Динамо», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, что этот успех стал первым для Спартака» в Кубке с 2003 года. К долгожданному триумфу «красно-белых» привёл итальянский тренер Паоло Ваноли, которого летом на посту наставника команды сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.