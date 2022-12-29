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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев назвал главное действующее лицо РПЛ

29 Декабря 2022 • 19:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Известный советский и российский футбольный тренер Борис Игнатьев назвал главное действующее лицо в РПЛ в сезоне-22/23. Им, по мнению ветерана футбола, является 30-летний нидерландский форвард московского «Спартака» Куинси Промес.

«Он оправдал это искромётными действиями на поле, нестандартными ходами, которые при этом четко обозначают назначение игрока его амплуа — голы», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

В текущем сезоне лидер «красно-белых» на пару с Владимиром Сычевым является лучшим бомбардиром РПЛ – у обоих по 14 голов. Промес является третьим бомбардиром чемпионата России среди легионеров за всю историю лиги, уступая в списке лишь Сердару Азмуну и Вагнеру Лаву.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Куинси Промес
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