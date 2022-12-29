Борис Игнатьев назвал главное действующее лицо РПЛ

Известный советский и российский футбольный тренер Борис Игнатьев назвал главное действующее лицо в РПЛ в сезоне-22/23. Им, по мнению ветерана футбола, является 30-летний нидерландский форвард московского «Спартака» Куинси Промес.

«Он оправдал это искромётными действиями на поле, нестандартными ходами, которые при этом четко обозначают назначение игрока его амплуа — голы», - цитирует Игнатьева «Матч-ТВ».

В текущем сезоне лидер «красно-белых» на пару с Владимиром Сычевым является лучшим бомбардиром РПЛ – у обоих по 14 голов. Промес является третьим бомбардиром чемпионата России среди легионеров за всю историю лиги, уступая в списке лишь Сердару Азмуну и Вагнеру Лаву.