Пареха: «Веллитон с Дзюбой крутые»

Экс-защитник «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе, который 8 февраля перешёл в «Локомотив».

Аргентинец попытался сравнить российского форварда с лидером «Спартака» того времени Веллитоном.

«Когда я играл с Веллитоном, он был фантастическим игроком — мне очень нравится. Но Дзюба очень вырос после «Спартака». Они оба крутые», — приводит слова южноамериканца Sport24.

Напомним, Пареха защищал цвета «Спартака» с 2010 по 2014 год. Вместе с «красно-белыми» защитник сумел выиграть серебряные медали чемпионата России.

Бразильский форвард Веллитон провёл за «Спартак» в общей сложности 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач.