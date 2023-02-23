Умяров предположил, что может сыграть за «Спартак» в марте

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров предположил, что уже в марте может выйти на поле, полностью реабилитировавшись от травмы. Напомним, полузащитник травмировался в октябре прошлого года после матча против «Химок» в РПЛ.

«Когда выйду на поле? Если бы я знал конкретную дату, то я бы вам сказал. Надеюсь, что в марте», - цитирует игрока «Чемпионат».

В текущем сезоне у россиянина 15 проведённых игр в составе команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что минувшим вечером «Спартак» и без Умярова смог добыть победу в Черкизово над «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:0, а единственный гол в игре забил Данил Пруцев.