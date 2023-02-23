Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров предположил, что может сыграть за «Спартак» в марте

23 Февраля 2023 • 00:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров предположил, что уже в марте может выйти на поле, полностью реабилитировавшись от травмы. Напомним, полузащитник травмировался в октябре прошлого года после матча против «Химок» в РПЛ.

«Когда выйду на поле? Если бы я знал конкретную дату, то я бы вам сказал. Надеюсь, что в марте», - цитирует игрока «Чемпионат».

В текущем сезоне у россиянина 15 проведённых игр в составе команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, что минувшим вечером «Спартак» и без Умярова смог добыть победу в Черкизово над «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:0, а единственный гол в игре забил Данил Пруцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
01:29 · Кубок России
Нагорных: «Никаких кредитов «Локомотив» на сегодняшний день не имеет»
01:25 · Кубок России
​Шишкин: «Два момента у Дзюбы были»
01:20 · Россия. Премьер-лига
Камышев стал игроком «Родины»
01:15 · Кубок России
Игнатьев не боится конкуренции с Дзюбой
01:08 · Россия. Премьер-лига
Силвейра перешёл из «Ред Булл Брагантино» в «Сочи»
01:02 · Кубок России
Джикия: «Дзюба - классный футболист»
00:57 · Кубок России
Алаев: «Дзюба - большой мастер»
00:53 · Кубок России
Джикия – об 11 россиянах в стартовом составе: «Никаких совпадений и подоплёк точно не было»
00:53 · Россия. Премьер-лига
Умяров предположил, что может сыграть за «Спартак» в марте
00:52 · Кубок России
Пименов прокомментировал кубковый матч «Спартака» с «Локомотивом»
00:45 · Кубок России
Нагорных: «У нас получалось зажимать «Спартак» на своей половине поля»
00:35 · Кубок России
Нагорных: «Дом «Локомотива» — в Черкизово»
00:35 · Кубок России
Лапочкин объяснил незасчитанный гол «Локомотива»
00:24 · Кубок России
Мостовой доволен дебютом Дзюбы за «Локомотив»
00:23 · Кубок России
Игнатьев заявил, что при Дзюбе в «Локомотиве» стало больше юмора
Все новости
Рекомендуем