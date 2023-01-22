Бушманов — об игре Кофрие во Франции: «Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие за «Клермон». Напомним, в составе французского клуба 25-летний бельгиец выступает на правах аренды.

Ранее защитник вошёл в число претендентов на попадание в символическую сборную по итогам первого круга Лиги 1.

«Удивляет то, что Кофрие добился серьёзного прогресса в «Клермоне». Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Кофрие провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 19 туров чемпионата Франции «Клермон» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.