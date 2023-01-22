Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов — об игре Кофрие во Франции: «Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке»

22 Января 2023 • 10:14 Комментировать
Клермон
...
Нант
29.01 17:00

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие за «Клермон». Напомним, в составе французского клуба 25-летний бельгиец выступает на правах аренды.

Ранее защитник вошёл в число претендентов на попадание в символическую сборную по итогам первого круга Лиги 1.

«Удивляет то, что Кофрие добился серьёзного прогресса в «Клермоне». Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Кофрие провёл 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 19 туров чемпионата Франции «Клермон» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Клермон Максимилиано Кофрие
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
10:24 · Россия. Премьер-лига
Салихова уверена, что летом за Абаскаля будут бороться европейские клубы
10:17 · Россия. Премьер-лига
Гоцук: «Вся команда, за исключением Сулейманова, помогает Яковлеву адаптироваться в «Пари НН»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об игре Кофрие во Франции: «Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Почти в каждой игре находились моменты, которые могли бы сложиться по другому»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Бабурин: «Доволен тем, что сыграл много матчей в первой части сезона»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Захаряну нужно уезжать из РПЛ
09:55 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — об игре Кофрие в чемпионате Франции: «Видимо, он попал в свою команду»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Гоцук заявил, что в «Пари НН» Галактионов не запрещал «пихать» молодым
09:39 · Россия. Премьер-лига
Стипиди - об уходе Керка: «Локомотив» правильно делает, что отдаёт это барахло»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Керке: «Он нестабилен, две игры играет, а другие две — нет»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Хочется играть против топовых сборных»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Гравийон может стать одноклубником Баринова
01:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Главным приобретением для «Локомотива» будет возвращение Жемалетдинова»
01:28 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучших иностранных тренеров в РПЛ
01:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «На первом сборе Семак будет суров»
Все новости
Рекомендуем