Помазун рассказал, что изменилось в «Урале» с приходом Ганчаренко

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун рассказал, как изменилась игра «шмелей» с приходом на пост главного тренера опытного Виктора Ганчаренко.

«Добавилась игра через вратарей, соответственно, мы больше играем ногами, больше развиваем атаки. Тренер уделяет внимание защитникам, чтобы они не боялись играть с голкиперами, начинать атаки через нас. Команда стала играть в более дерзкий, агрессивный атакующий футбол.», - цитирует голкипера пресс-служба «Урала».

Помазун добавил, что прекрасно знает Ганчаренко и был готов к его приходу, ведь шесть лет он тренировался под его руководством в стане ЦСКА.

Напомним, этой осенью Ганчаренко вытащил екатеринбургский клуб со дна турнирной таблицы РПЛ - теперь уральцы идут на комфортном для себя 10-м месте.