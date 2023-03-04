​У Федуна спросили, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, будет ли команда бороться с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерял два очка, завершив вничью домашний матч Премьер-лиги против «Урала» (2:2).

«Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок России - должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами», - сказал Федун, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Спартак» и «Урал» в скором времени пересекутся в полуфинале Кубка России. Противостояние будет состоять из двух матчей.