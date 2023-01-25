Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци не уверен, что трансферы Дуарте и Тавареша окажутся удачнее покупки Мевли

25 Января 2023 • 13:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о новичках московского клуба Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте.

Итальянский специалист признался, что сомневается в 21-летнем Тавареше, а вот Дуарте, по мнению Камоцци, может стать отличным подписанием.

«У меня есть сомнения по поводу Тавареша — не знаю, насколько это позитивное приобретение. Что касается Дуарте, то он кажется хорошим игроком. Окажутся ли трансферы Дуарте и Тавареша удачнее покупки Мевли? Посмотрим, время покажет», —  приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Тавареш перешёл в «Спартак» из португальской «Бенфики» за 3 миллиона евро. 22-летний Дуарте обошёлся московскому клубу в 4 миллиона, и перешёл он из парагвайского «Серро Портеньо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Миха Мевля Франко Камоцци Томаш Тавареш Алексис Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
13:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не уверен, что трансферы Дуарте и Тавареша окажутся удачнее покупки Мевли
13:15 · Россия. Премьер-лига
​Известна суть разногласий ЦСКА и «Вероны» по трансферу Гайча
12:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова – о «Спартаке»: «Слава богу, «Лукойл» принял такой дар»
12:25 · Россия. Премьер-лига
​Салихова выругалась, говоря о российском футболе
12:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк считает, что Дзюба мог не подойти «Торпедо» тактически
11:55 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал об особенностях работы с Ивичем
11:41 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Салернитаны» к Николсону
11:28 · Россия. Премьер-лига
В «Вероне» заявили, что переговоры по трансферу Гайча продвигаются тяжело
11:01 · Россия. Премьер-лига
Лепсая рассказал, почему Дуарте выбрал «Спартак», а не «Боку Хуниорс»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Акаев: «В чемпионате Франции интересуются Черниковым и Карпукасом»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Краснодара» Ивич заявил, что команда будет придерживаться привычной для себя игровой философии
01:27 · Россия. Премьер-лига
Вера: «У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург»
01:21 · Россия. Премьер-лига
Лукас Вера: «Моя цель — топ-команды в России или Европе»
01:13 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Вероны» опроверг наличие предложений по Гюнтеру от клубов РПЛ
00:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о Кокорине в РПЛ: «Серьёзные клубы вряд ли его кандидатуру будут рассматривать»
Все новости
Рекомендуем