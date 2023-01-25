Камоцци не уверен, что трансферы Дуарте и Тавареша окажутся удачнее покупки Мевли

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о новичках московского клуба Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте.

Итальянский специалист признался, что сомневается в 21-летнем Тавареше, а вот Дуарте, по мнению Камоцци, может стать отличным подписанием.

«У меня есть сомнения по поводу Тавареша — не знаю, насколько это позитивное приобретение. Что касается Дуарте, то он кажется хорошим игроком. Окажутся ли трансферы Дуарте и Тавареша удачнее покупки Мевли? Посмотрим, время покажет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Тавареш перешёл в «Спартак» из португальской «Бенфики» за 3 миллиона евро. 22-летний Дуарте обошёлся московскому клубу в 4 миллиона, и перешёл он из парагвайского «Серро Портеньо».