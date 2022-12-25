Баженов — о «Спартаке»: «Сейчас команда показывает классный футбол, у неё замечательный тренер»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, в настоящий момент занимающий пост менеджера клуба по игрокам в аренде, подвёл итоги уходящего года.

Баженов положительно оценил результаты «красно-белых» в 2022 году, так как команда смогла не только выиграть Кубок страны, но показать достойный уровень игры, позволяющий ей идти в группе лидеров нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Сейчас команда идёт в лидерах, показывает классный футбол, когда молодёжь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень. Само собой, у команды замечательный тренер», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, что перед началом текущего сезона «Спартак» возглавил 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. После 17 туров РПЛ «красно-белые» расположились на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.