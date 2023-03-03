Канчельскис — о Промесе: «Не слежу за уголовными делами — за футболом слежу»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отказе министерства спорта РФ ходатайствовать о предоставлении российского гражданства нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

Канчельскис считает, что будет правильно, если Промесу дадут возможность получить российский паспорт.

«Если ему комфортно в России — пускай подаёт. У него там уголовное дело какое-то... Не слежу за уголовными делами — за футболом слежу. Он должен сам разобраться с законом Нидерландов», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 25 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Напомним, что ранее российское гражданство получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.