Мор — о «Спартаке»: «Я большего ожидал от новичков»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру новобранцев московской команды в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Я большего ожидал от новичков. Пока новички, которые на бумаге очень сильные, на деле смотрятся хуже тех, кто в команде уже был», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что в игре против «Урала» участие приняли защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, пополнившие состав «красно-белых» минувшей зимой.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 марта против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.