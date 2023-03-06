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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор — о «Спартаке»: «Я большего ожидал от новичков»

06 Марта 2023 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру новобранцев московской команды в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Я большего ожидал от новичков. Пока новички, которые на бумаге очень сильные, на деле смотрятся хуже тех, кто в команде уже был», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что в игре против «Урала» участие приняли защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, пополнившие состав «красно-белых» минувшей зимой.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 марта против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эдуард Мор
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