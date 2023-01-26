В «Сампдории» прокомментировали информацию об интересе к игроку «Спартака» Николсону

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Шамара Николсона в итальянский клуб.

«Нет, мы не интересуемся Николсоном», — цитирует Фаджиано «Спорт-Экспресс».

Ранее также сообщалось об интересе к Николсону со стороны турецкого «Галатасарая» и итальянской «Салернитаны».

Действующий контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока сборной Ямайки составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «красно-белых» 18 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.