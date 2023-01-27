Андерс Дуарте, бывший игрок сборной Парагвая и отец новичка московского «Спартака» Алексиса Дуарте, доволен трансфером своего сына.

22-летний центральный защитник пополнил ряды «красно-белых», перебравшись из парагвайского «Серро Портеньо».

«Я счастлив, что Алексис переехал в Россию. Он всегда хотел попробовать себя в Европе, очень серьёзно относится к этому вызову. Приятно, что почти сразу же после прибытия в расположение «Спартака» он сыграл и поучаствовал в голевой атаке в победном матче. Это вдохновляет. У нас нет опасений относительно пребывания в России. Мы уверены, что Алексис будет в порядке, никаких иных мыслей не было», – рассказал Андерс Дуарте в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».