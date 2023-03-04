«Спартак» мог бы сейчас праздновать победу над «Уралом», но арбитр Виталий Мешков «украл» у команды чистый гол в концовке встречи. Рефери ошибочно зафиксировал нарушение правил в атаке. Александр Соболев всё-таки отправил мяч в сетку, но произошло это уже после свистка, то есть ВАР никак не мог изменить решение. В итоге игра завершилась со счётом 2:2.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» направит жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на ситуацию с отменённым голом.

Отметим, что арбитр Виталий Мешков допустил столь грубую ошибку в своём 200-м матче в РПЛ.