Гаджиев считает, что Дзюба может быть полезен «Спартаку»

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о дальнейших перспективах 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

По мнению специалиста, опытный россиянин ещё способен приносить пользу на футбольном поле, в том числе и своему родному «Спартаку».

«Если он за счёт тренировочного процесса вернёт форму последних 2-3 сезонов, он будет полезен любому клуб РПЛ. 34 года – это не так много. Ибрагимович и в 40 забивает в Европе», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако уже в ноябре прошлого года расторг с ним соглашение, проведя всего пять матчей.