Андрей Тихонов: «В Азию переходить не надо»

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении российского футбола в международные турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Я считаю, что в Азию переходить не надо. Нам надо ждать, когда все решится мирно и УЕФА вернут нас обратно. Уйти — просто, а вернуться — непросто», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, нет ничего удивительного в недавнем отказе УЕФА возвращать Россию, поскольку нужно продолжать развивать чемпионат и молодёжь. Тихонов также выразил мнение, что из РПЛ уедут лишь те легионеры, которым предложат больше средств.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что УЕФА не будет рассматривать возможное возвращение российского футбола на ближайшем заседании, которое пройдёт в среду, 25 января.