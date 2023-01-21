Агент Мевли высказался о будущем футболиста в России

Андрей Степанов, агент бывшего защитника «Спартака» Михи Мевли, высказался о будущем своего клиента. Напомним, 18 января московский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом.

По словам Степанова, опытный словенец не планирует оставаться в России. Напомним, ранее, помимо «Спартака», Мевля также выступал за «Зенит», «Сочи» и «Ростов».

«Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России», — цитирует Степанова РИА Новости.

В «Спартак» Мевля перешёл в сентябре прошлого года из турецкого клуба «Аланьяспор». В общей сложности за «красно-белых» защитник успел провести семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.